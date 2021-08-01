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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Almanya krizi yönetemedi: Halk isyan etti

Almanya krizi yönetemedi: Halk isyan etti
Geçtiğimiz haftalarda Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'yi vuran sel kaosa yol açtı. Özellikle 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Almanya'daki selde hükümetin yetersizliği tepki çekti. Hükümet, bu tür felaketlerde iyi organize olamadığı ve acil durum çağrısındaki eksikliği nedeniyle eleştirildi. Ulaşım, elektrik ve sel baskını sıkıntısına devlet yardımlarının gecikmesi de eklenince halk isyan etti. Birçok bölgede halk sokakları ve evlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.
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Almanya krizi yönetemedi: Halk isyan etti
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