Azerbaycanlı spikerden anlamlı destek: "Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem"

"SEN GÜÇLÜ VE MAĞLUP EDİLMEZSİN TÜRKİYEM"

Lale Azertaş, halkının tüm kalbiyle Türkiye'nin yanında olduğunu da vurguladı:

"Yarı yolda bırakmayan yol arkadaşıdır Türkiye. Yolumuz da taşımız da aynıdır en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman gururla yanındayım dedin can Azerbaycan yanındadır Türkiyem. Burada herkesin kalbi sizinle atıyor. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem."

Sosyal medya kullanan binlerce Azerbaycanlı da "Pray For Turkey etiketiyle Türkiye'ye destek oldu.