Dünyadan Türkiye'ye orman yangınları için destek ve taziye mesajları...

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları için yurt dışından taziye ve dayanışma mesajları geliyor.
AZERBAYCAN'DAN 100 KİŞİLİK EKİP TÜRKİYE'DE
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.
Bakü Haydar Aliyev Havaalanı'ndan uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen 100 kişilik grubu Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve yetkililer karşıladı. Havalimanında pasaport işlemleri tamamlanan Azerbaycanlı ekipler kendilerine tahsis edilen otobüslerle Muğla'nın Kötekli Mahallesi'ndeki kalacakları yere uğurlandı.
Ekip sorumlusu Xudiyev Rza, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in onayıyla yüz kişilik ekibin yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'ye geldiğini söyledi.
BİZ CANIMIZLA, KANIMIZLA HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN ZOR GÜNÜNDE YANINDAYIZ
Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu dile getiren Xudiyev Rza, "Önce genel bir çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız. Biz canımızla, kanımızla her zaman Türkiye'nin zor gününde yanındayız. Ve ne zaman bize ihtiyaç olursa her zaman kardeş Türkiye'nin yanında olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz" dedi.
Xudiyev Rza, son günlerde yaşanan orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 11 araçtan oluşan havacılık grubunun gönderileceğini açıkladı.
Ukrayna da Türkiye'ye, 5 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic başsağlığı dileğinde bulundu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de "Türk hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz, yanlarında olacağız." mesajı verdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dayanışma mesajı gönderdi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde başlayan ve devam eden orman yangınları nedeniyle Ürdün, Ukrayna ve Gine Bissau dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak taziyede bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti ve desteğe hazır olduklarını belirtti.
Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa da Çavuşoğlu'nu aradı ve taziye dileklerini iletti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Bosna Hersek, Malezya, Sırbistan, Pakistan, Yunanistan, Hırvatistan ve Kuveyt de Türkiye'ye destek mesajları gönderdi.
Çin, İtalya, İngiltere ve İsrail'in Ankara Büyükleçilikleri de sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı diledi.