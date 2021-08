Dünyadan Türkiye'ye orman yangınları için destek ve taziye mesajları...

BİZ CANIMIZLA, KANIMIZLA HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN ZOR GÜNÜNDE YANINDAYIZ

Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu dile getiren Xudiyev Rza, "Önce genel bir çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız. Biz canımızla, kanımızla her zaman Türkiye'nin zor gününde yanındayız. Ve ne zaman bize ihtiyaç olursa her zaman kardeş Türkiye'nin yanında olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz" dedi.

Xudiyev Rza, son günlerde yaşanan orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.