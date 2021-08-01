Felaketler kaçınılmaz , ülkeler hazırlıklı olmalı

ÇİN'in
Henan eyaletinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrasında ortaya çıkan korkunç tablo tartışılmaya devam ediyor. Eyalette 70'e yakın kişi yaşamını yitirdi, 200 bin kişi tahliye edildi, 3 milyondan fazla kişi olumsuz etkilendi. Guardian
gazetesindeki haberde "Felaketler artık kaçınılmaz, ama erken uyarılar şart. Çin'deki felaket hazırlıklı olmanın önemini ortaya koydu" denildi. Financial Times
da "Pekin
yönetimi doğal afetlere karşı daha fazla hazırlıklı olmalı" yorumunu yaptı.