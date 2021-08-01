KKTC’de dışarıda çalışmaya sıcak hava engeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) aşırı sıcaklar nedeniyle 2 Ağustos- 30 Eylül tarihlerinde açık havada güneş altında 12.00- 16.00 saatlerinde çalışma yapılması yasaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
, hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunması amacıyla çalışma saatlerini 07.00-12.00 ile 16.00- 19.00 olarak belirledi. Meteoroloji Dairesi
'nin 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40-43, sahillerde ise 36-39 derece dolayında seyredecek.