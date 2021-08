NATO liderliğine 3 kadın aday

KUZEY Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) bir sonraki görevi Genel Sekreter Jens Stoltenberg 'in yerine gelecek ismi belirlemek olacak. Politico gazetesi öne çıkan üç güçlü ismi yazdı. Habere göre, Doğu Avrupa ülkelerinden üç kadının ismi öne çıkıyor. Bu isimlerin de eski Hırvatistan lideri Kolinda Grabar-Kitarovic, eski Litvanya lideri Dalia Grybauskaite ile mevcut Estonya Devlet Başkanı Kersti Kaljulaid olduğu belirtildi. Politico'daki habere göre, genel sekreterin mayıs ya da Haziran 2022'de belli olması bekleniyor.Stoltenberg'in ardından NATO'nun başına ilk kez bir kadın getirilmiş olacak. Uzmanlara göre, bu isimlerin Doğu Avrupa ülkelerinden olması da Rusya'ya bir mesaj olacak. Haberde ayrıca NATO Genel Sekreterliği için eski İngiltere Başbakanı Theresa May 'in de adının geçtiğinin altı çizildi. Ancak 30 NATO üyesi ülkeden 21'inin Avrupa Birliği üyesi olması ve May'in de İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinde başbakanlık yapması nedeniyle gerekli desteği alamayacağı öne sürüldü.