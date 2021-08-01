Tatilde olana kötü haber

HIZLI TEST DE GEÇERLİ
FEDERAL Hükümet, koronavirüse yönelik kuralları yarından itibaren sıkılaştırmayı kararlaştırdı. Dün kabine, ülkeye yurtdışından giriş yapacak herkesin, en geç 48 saat önce yapılmış hızlı test veya en geç 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR
testi ibraz etme zorunluluğu üzerinde uzlaştı.
12 YAŞ ÜSTÜNE ZORUNLU
SADECE uçak değil, karayolu, deniz yolu ve demiryolu ile ülkeye gelecek 12 yaşından büyükler bu testleri sunmak zorunda. Aşıları tamamlananlar ile koronavirüs atlatanlar uygulamadan muaf tutulacak. Virüs varyant bölgelerinden dönenlerden en geç 24 saat önce alınmış test istenecek. BERLİN