Abdülkadir es-Sufi hayatını kaybetti

IAN Dallas
olarak tanınan mutasavvıf Abdülkadir es- Sufi, 91 yaşında Güney Afrika
'nın Cape Town
kentinde yaşamını yitirdi. 1930'da İskoçyalı Hıristiyan bir ailede dünyaya gelen Abdülkadir es-Sufi, gençlik yıllarında senarist ve aktör olarak bazı film yapımlarında yer aldı. 1963'te Müslümanlığı seçen Sufi, İslam hukuku ve tasavvuf alanına eğildi. Sufi'nin Gariplerin Kitabı, Ayetlerden İşaretler, Yarınki İslam: Bir Manifesto, 100 Basamak, Muhammedi Yol ve CİHAD: Bir Temel Tasarım kitapları Türkçeye çevrilmişti. Sufi, İngiltere'deki İhsan Camisi'nin, Endülüs'ün Granada şehrindeki Ulu Cami'nin ve Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Cum'a Camisi'nin inşa edilmesine de öncülük etmişti.