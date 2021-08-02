Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan yangın söndürme ekipleri, Türkiye'ye giriş yaptı
Giriş Tarihi: 2.8.2021 08:55

Azerbaycan yangın söndürme ekipleri, Türkiye'ye giriş yaptı

DHA
Azerbaycan yangın söndürme ekipleri, Türkiye'ye giriş yaptı

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde süren orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan yola çıkan ekip, Türkiye'ye ulaştı. 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi gece saatlerinde Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

EKİPLER POLİS EŞLİĞİNDE YOLA ÇIKTI

Ekipleri, AFAD, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), jandarma ve polis ekipleri karşıladı. Ekipler, polis eşliğinde Akdeniz ve Ege'deki yangın bölgelerine doğru yola çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan yangın söndürme ekipleri, Türkiye'ye giriş yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA