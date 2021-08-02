Binlerce yangın tespit edildi! Kanada’da 2 milyon 700 bin hektarlık alan zarar gördü

Kanada'da her yıl mevsimsel olarak yaşanan orman yangınları bu sene aşırı sıcaklar nedeniyle etkisini daha da arttırdı. Geçen yıllara kıyasla bu seneki yangın sayılarının ve yoğunluğunun daha fazla olduğu belirtiliyor. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi'nden (CIFFC) alınan verilere göre, 28 Temmuz itibariyle, farklı illerde 228 aktif yangın tespit edildi ve bu sayının 172'si kontrol altına alındı. Ülkenin British Columbia, Ontario, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba eyaletlerinde bu sene yaklaşık 4 bin 800 yangın tespit edilirken, 2 milyon 700 bin hektarlık alan ise yangından etkilendi.
Uzmanlar, yangınların artmasında iklim değişikliğinin, aşırı sıcaklıkların ve yağış yetersizliğinin etkili olduğunu söylerken Toronto Üniversitesi Ormancılık ve Koruma Enstitüsü'nden profesör David Martell, yıllar içinde kuru iklimin ve yoğun iğne yapraklı bitki örtüsünün orman yangınlarına karşı duyarlı hale geldiğini aktardı.
Öte yandan, Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarının sayısı yaz başından itibaren toplamda 245'e ulaşırken yetkililer, daha fazla yangına yol açabilecek potansiyel yıldırım düşmesi tehlikesi nedeniyle endişeli olduklarını dile getirdi.