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Giriş Tarihi: 2.8.2021 13:45

Çin’deki sel felaketinde acı bilanço

AA
Çin’deki sel felaketinde acı bilanço

Çin’in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 302'ye yükseldi.

Xinhua'nın haberine göre, Hınan eyaleti hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada, seller nedeniyle Cıngcou kentinde 292 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

KAYBOLAN 50 KİŞİ ARANIYOR

Eyalet genelinde seller nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 99'dan 302'ye çıktığının kaydedildiği açıklamada, sellerde kaybolan 50 kişinin de arandığı bildirildi.

Hınan'da, 17 Temmuz'dan itibaren belirli aralıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, 14 kişi yaşamını yitirmişti.

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Çin’deki sel felaketinde acı bilanço
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