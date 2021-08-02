Dünya yanıyor! Korkutan orman yangını raporu açıklandı

Dünya genelinde Avrupa, ABD, Rusya Meksika, Kanada ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 2021 yılı içerisinde meydana gelen yangınlardan milyonlarca hektar ormanlık alan etkilenirken, aktif yangınlarda mücadele devam ediyor.

Avrupa'da ve çevresindeki ülkelerde çıkan orman yangınlarına yönelik uydu görüntülerini ve yangın verilerini paylaşan Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) göre, Avrupa'da yalnızca 2021 yılı içinde yüzbinlerce hektarlık alan yandı. EFFIS'in verilerine göre, 2021 yılında 43 ülkede toplamda bin 831 orman yangını meydana gelirken, 433 bin 700 hektarlık alan yandı.

Verilere göre, bu yıl içinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bin 74 yangının meydana geldiği ve 190 bin 595 hektar alanın yandığı, AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde ise 537 yangının meydana geldiği ve 185 bin 805 hektar alanın yandığı belirtildi. EFFIS'in Avrupa'nın komşuları olarak ele aldığı 9 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde ise 146 yangının meydana geldiği ve toplamda 57 bin 300 hektar alanın yandığı belirtildi.