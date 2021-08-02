Ermenistan provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.27 sularında ateş açıldığı bildirildi.
MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.
Ermenistan ordusu dün de aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.