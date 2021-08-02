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Giriş Tarihi: 2.8.2021 09:45 Son Güncelleme: 2.8.2021 09:50

Ermenistan provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi

AA
Ermenistan provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi

Ermenistan ateşkesi yine ihlal etti. Ermenistan askerleri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan askerleri arasında can kaybı bulunmadığı ifade edilirken Azerbaycan'dan Ermenistan'a misliyle karşılık verildiği bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.27 sularında ateş açıldığı bildirildi.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.

Ermenistan ordusu dün de aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

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Ermenistan provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi
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