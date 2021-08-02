İtalya'da Kovid-19 salgınında son durum! 3 bin 190 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da vaka sayısı artmaya devam ediyor.

3 BİN 190 VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 83 bin 223 koronavirüs testi yapıldığı ve 3 bin 190 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 358 bin 533'e ulaştığı kaydedildi.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 20 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 88'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 498 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 93 bin 17 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 19 kişi artarak 249'a yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 68 milyon 916 bin 310 Kovid-19 aşısı uygulanırken, 32 milyon 676 bin 131 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.