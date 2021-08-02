Giriş Tarihi: 2.8.2021

Küresel güvenliğe karşı yeni tehdit yalan haber

Dünya bir yandan pandemi ve küresel ısınmayla mücadele ederken diğer taraftan yalan haberlere karşı da gerçek bilginin savaşı yaşanıyor. Uzmanlar sosyal ağlarda yayılan yanlış bilgileri küresel güvenliğe karşı büy ük bir tehdit diye niteliyor