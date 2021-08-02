Küresel güvenliğe karşı yeni tehdit yalan haber

Aylardır pandemi ile boğuşan dünya, bu kez de son zamanlarda yaşanan doğal afetlere karşı mücadele veriyor. Dünyanın dört bir yanında seller, depremler ve orman yangılarının arkası kesilmiyor. Tüm bu zorlukların gölgesinde devletler ayrıca sosyal ağlarda yalan haberlere karşı da adeta savaş veriyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınına karşı ortaya atılan ve şimdilerde aşı karşıtlarının sıkça başvurmakla suçlandığı yanlış bilgiler için "infodemi" tanımını yapmıştı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "infodemi" adı verilen aşırı ve asılsız bilgi veya haber salgınının, toplumda korku ve paniğe yol açarak, esas salgının yönetimini zorlaştırdığını ifade ederek "Virüs kadar tehlikeli" ifadesini kullanmıştı. Dünya genelinde 30 teyit kuruluşu şu an bu sahte haberlerle mücadele ediyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BENZETMESİ
ABD merkezli Huffington Post internet sitesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Lydia Polgreen ise bu durumu, "Sanayi Devrimi, insanlığa çılgınca bir tüketim sundu. Ancak mirası küresel ısınma gibi bir yıkım oldu. İnternet de insanlığa çılgınca bir Bilgi Çağı sundu. Ancak mirası yalan haber gibi bir yıkım oldu" sözleriyle açıklıyor. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) yalan bilgileri şu şekilde tanımlıyor:
Disinformation: Kişiye, toplum içindeki gruplara, kurumlara ya da herhangi bir ülkeye karşı kasıtlı olarak ortaya atılan yanlış bilgi. Misinformation: Yine yanlış bir bilgi sö konusu. Ancak bu kez kasıtlı şekilde kişi ya da kişilere zarar vermek amacıyla üretilmiyor. Mal-information: Bu tanım ise gerçek olan bilgilerin kasıtlı olarak çarpıtılması durumunda kullanılıyor. Yine hedefte kişi, kurum ya da ülke olabiliyor.
DEVLETLER DEVREDE
Son zamanlarda artan doğal afetlerin ardından yine bir yalan haber furyası yaşanıyor. Başta Avrupalı devletler olmak üzere dünyanın dört bir yanında sosyal ağlar üzerinden yayılan bu yalan haberlere karşı ciddi yaptırımlar hayata geçiriliyor. Devletlere bağlı yayın organları da düzenli olarak "doğrulatma" yöntemine başvuruyor. Örneğin son olarak geçtiğimiz günlerde Almanya'da büyük bir yıkıma yol açan sel felaketinin ardından Alman DW Ajansı, yalan haberleri doğrulatmaya başladı. "Ölümcül sellerin ardından Almanya bir diğer felaket olan ve toplum içinde paniğe neden olan yalan haberlerle karşı karşıya" denilen haberler sel sonrasında sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilerle teyit edildi. İngiltere merkezli Alan Turing Enstitüsü tarafından kısa bir süre önce yayımlanan raporda ise "Çarpık bilgi ekosistemi, küresel güvenliğe yönelik bir tehditdir" yorumu yapılmıştı.
YUNANİSTAN'DA ALEVLERİN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Ahaia bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangına, 294 itfaiye personeli, 7 piyade ekibi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçak ile müdahale edildiği aktarıldı. Ziria, Kranidi ve Almiro bölgelerinde bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Sahil şeridindeki Panagopulos bölgesinde, yoğun dumandan etkilenen yaklaşık 110 çocuğun bulunduğu bir tatil kampının tahliye edildiği, yangın nedeniyle Rio - Antirio köprüsünün bir süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi. Ülkede geçen hafta, başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.
İTALYA'DAKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLEMİYOR
İtalya'nın Sicilya adası başta olmak üzere güney bölgelerinde, orman ve kırsal alanlarda çıkan çok sayıdaki yangınla mücadele devam ediyor. Catania'da 150 kişi denizden tahliye edildi. Diğer taraftan Lübnan'daki yangın 3 gün sonra kontrol altına alındı. 20 bin dekarlık alan yandı.
AVRUPA'DA AFRİKA SICAKLARI ALARMI
Bugünden itibaren Avrupa'da Afrika sıcakları alarmı veriliyor. Sıcaklıklar birçok yerde 42 dereceyi görecek. Başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkede yeni olası orman yangınlarına karşı alarma geçildi. Beklenen en yüksek sıcaklık Yunanistan'da en son 1987'de görülmüştü, o dönem binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
ALMANYA'DAN TÜRKİYE İÇİN SEFERBERLİK
Anavatanda yaşanan felaketlere duyarsız kalmayan Avrupalı Türkler, Ege ve Akdeniz bölge sınırları içerisindeki pek çok ilde çıkan orman yangınları sonrası da seferber oldu. DİTİB, ATİB, WEFA ve Karslılar derneği, yeniden ağaçlandırma ve afetzedelere destek için yardım kampanyası başlattı. DİTİB Başkanı Kazım Türkmen, "Böylesi zor zamanlarda bizlere düşen, dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik içerisinde afetlerle mücadele etmek ve yaralarımızı el birliğiyle sarmaktır" dedi. Almanya'da meydana gelen sel felaketi için açtığı kampanyada 500 bin euro toplayan Saliha Özcan, yangın felaketi için TEMA'ya bin fidan bağışladı, kampanya başlattı. Özcan, "İkinci vatanımız Türkiye'ye de yardım etmek görevimiz" dedi.
İbrahim TAŞ - Tevfik KARA - Fatih YILMAZ