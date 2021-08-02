Küresel güvenliğe karşı yeni tehdit yalan haber





DEVLETLER DEVREDE

Son zamanlarda artan doğal afetlerin ardından yine bir yalan haber furyası yaşanıyor. Başta Avrupalı devletler olmak üzere dünyanın dört bir yanında sosyal ağlar üzerinden yayılan bu yalan haberlere karşı ciddi yaptırımlar hayata geçiriliyor. Devletlere bağlı yayın organları da düzenli olarak "doğrulatma" yöntemine başvuruyor. Örneğin son olarak geçtiğimiz günlerde Almanya'da büyük bir yıkıma yol açan sel felaketinin ardından Alman DW Ajansı, yalan haberleri doğrulatmaya başladı. "Ölümcül sellerin ardından Almanya bir diğer felaket olan ve toplum içinde paniğe neden olan yalan haberlerle karşı karşıya" denilen haberler sel sonrasında sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilerle teyit edildi. İngiltere merkezli Alan Turing Enstitüsü tarafından kısa bir süre önce yayımlanan raporda ise "Çarpık bilgi ekosistemi, küresel güvenliğe yönelik bir tehditdir" yorumu yapılmıştı.