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Giriş Tarihi: 2.8.2021

Mali’deki kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Mali’deki kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
Malili terör mağduru kadınlar, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 699 gündür oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle görüşerek, destek mesajı verdi. Başkent Bamako'da "31 Temmuz Afrikalı Kadınlar Günü" vesilesiyle "Demokrasi ve Bağımsızlık için Afrika Dayanışması (SADI)" partisinin düzenlediği ve Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ın da katıldığı etkinlikte Diyarbakır annelerinin mücadelesi de unutulmadı. Etkinlikte, Malili kadınlar, Türkiye'den Vatan Partisi'nin koordinasyonuyla Diyarbakır anneleriyle görüntülü görüşme imkanı buldu.
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Mali’deki kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
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