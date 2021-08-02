Milyonda bir yaşanacak olay gerçek oldu! Konsolda oyun oynarken yıldırım düştü ve...

Milyonda bir olabilecek bir olay gibi görünse de, aslında oyun kontrolcüsünden elektrik çarpmasına dair bazı vakalar var. Rocket League'de profesyonel bir oyuncu olan Karma'nın da başına aynı olay geldi. Karma'nın elinde yanıklar oluşmuş, gamepad'in USB bağlantı portu da erimişti.