Milyonda bir yaşanacak olay gerçek oldu! Konsolda oyun oynarken yıldırım düştü ve...

WKRN'nın haberine göre Tennessee, Robertson County yaşayan bir kişi, geçtiğimiz cumartesi günü yemek yedikten sonra konsolda oyun oynamak istedi. Oyun oynamaya başladıktan bir süre sonra ise evinin yakınına yıldırım düştü, bu yüzden gamepad'den elektrik çarptı. İsmi verilmeyen kişi, acil servisi aradı ve yardım istedi.
Bir ambulans ekibi kısa süre içinde oyuncunun evine ulaştı. Yapılan açıklamaya göre ekipler, elektrik çarpan kişinin yaralı olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirlediler. Hastaneye nakledilmesini gerek görmediler. Konsolun hangi marka ve model olduğu açıklanmazken, gamepad'in cihaza kabloyla bağlı olduğu belirtildi. Yetkililer yıldırımın evin yakınına düştüğünü de belirledi.
Milyonda bir olabilecek bir olay gibi görünse de, aslında oyun kontrolcüsünden elektrik çarpmasına dair bazı vakalar var. Rocket League'de profesyonel bir oyuncu olan Karma'nın da başına aynı olay geldi. Karma'nın elinde yanıklar oluşmuş, gamepad'in USB bağlantı portu da erimişti.