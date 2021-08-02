Polonya'da dehşet! Otobüs şoförü kavga eden gençleri ezdi

Polonya'da belediye otobüs şoförü yol üzerinde kavga eden gençlerin üzerine aracını sürdü. Olayda 19 yaşında bir genç kadın otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Polonya'da feci olay! Otobüs şoförü, kavga eden gençleri ezdi: 1 ölü | Video

OTOBÜSÜ GENÇLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Polonya'nın güneyindeki Katowice şehrinde Cumartesi sabahı akıllara durgunluk verici bir olay yaşandı. Kent merkezinde bulunan bir gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde evlerine gitmek üzere kulüpten ayrılan bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında kavga etmeye başladı. Kentin merkez noktalarından olan Adam Mickiewicz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda gençler yolda kavga etti. Gençler yaya geçidi üzerinde kavga ederken tarifeli seferini yapmakta olan belediye otobüsü gençlerin bulunduğu yere yanaştı. Bir süre korna çalarak yolun açılmasını bekleyen otobüs şoförü, kavga eden grubun yolu boşaltmayıp kavgaya devam etmesi üzerine otobüsü hızlıca gençlerin üzerine sürdü. İnsanı dehşete düşüren görüntülere göre kavgayı ayırmaya çalıştığı görülen ancak otobüse arkası dönük olduğundan kaçma fırsatı bile bulamayan 19 yaşındaki bir genç kadın otobüsün altında kaldı.