Tunus
'ta 25 Temmuz'da aldığı kararla başbakanı azledip, meclisin çalışmalarını da 30 gün boyunca durdurarak sivil darbe yapmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kays Said
'e tepkiler sürüyor. Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, New York Times
gazetesi için "Ülkemiz bir diktatörlüktü, buna geri dönemeyiz" başlıklı bir görüş yazısı kaleme aldı. Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi
'nin lideri Gannuşi, "Said, demokratik reformlar için savaşan Tunusluların on yıllık zorlu çabalarını geri döndürmeye çalışıyor. Eylemlerinin anayasaya aykırı olduğunu ve Tunus'un demokrasisini tehdit ettiğini düşünüyorum. Said'in kararları, diktatör rejim kurmanın el kitabında geçiyor" ifadelerine yer verdi. Gannuşi, ülkesinin daha önce ulusal diyalogla birçok açmazdan çıkmayı başardığını belirterek, Said'e böyle bir sürece girmesi çağrısı yaptı.