Son dakika: Ermenistan'da Nikol Paşinyan tekrar başbakan ilan edildi!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, parlamentoda aday gösterilen Nikol Paşinyan'ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ermenistan'da 20 Haziran'da yapılan erken parlamento seçiminin ardından, Paşinyan parlamentoda elde ettiği milletvekili çoğunluğu ile başbakanlığa aday gösterildi. Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, Paşinyan'ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.