TikTok fenomeni sinemada öldürüldü!

Saldırıyı düzenleyen Joseph Jimenez tutulandı. Polis memuru Tobias Kouroubacalis yaptığı açıklamada, Jimenez'in cinayeti herhangi bir özel nedenle işlemediğini belirtti. Kouroubacalis, saldırganın tek başına hareket ettiğini, Barajas ve arkadaşını ise tanımadığını söyledi. Kouroubacalis, "Tamamen sebepsizdi ve kurbanlar herhangi bir neden olmadan vuruldu" dedi.