TikTok fenomeni sinemada öldürüldü!

19 yaşındaki Anthony Barajas, Rylee Goodrich isimli bir arkadaşıyla Kaliforniya'ya bağlı Corona'da, The Forever Purge isimli filmi izlemeye gitti. İkili sinema salonunda başlarından vuruldu. Son gösterimden sonra bir çalışan tarafından bulundular.
Goodrich olay yerinde öldü. Barajas hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'itsanthonymichael' olarak bilinen Anthony Barajas'ın TikTok'ta 1 milyon takipçisi bulunuyordu.
Saldırıyı düzenleyen Joseph Jimenez tutulandı. Polis memuru Tobias Kouroubacalis yaptığı açıklamada, Jimenez'in cinayeti herhangi bir özel nedenle işlemediğini belirtti. Kouroubacalis, saldırganın tek başına hareket ettiğini, Barajas ve arkadaşını ise tanımadığını söyledi. Kouroubacalis, "Tamamen sebepsizdi ve kurbanlar herhangi bir neden olmadan vuruldu" dedi.
20 yaşındaki Jimenez geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıktı ve savunma yapamadığı için duruşma ertelendi. Yetkililer, savcıların Jimenez'in ölüm cezası alması için çalıştığını belirtiyor. Katil zanlısı tutuklandığından beridir hapiste ve avukat tutup tutmadığı da belli değil.