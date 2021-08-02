Türkiye, Yunanistan’a nota verdi

Dışişleri Bakanlığınca, sınırın Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak Edirne
'de bir vatandaşın öldürülmesi nedeniyle Yunanistan
'a nota verildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Edirne'de önceki akşam sınırın Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle ilgili bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eleni Vakali
, Bakanlığa çağrılarak, Türkiye
'nin tepkisini içeren nota verildi. Köy sakinlerinden Mehmet Durgun
(43) ve Süleyman Şener
(60) sınır hattını oluşturan Meriç Nehri
kıyısına gitmiş, Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirmişti. ANKARA