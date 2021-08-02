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Giriş Tarihi: 2.8.2021 13:56

Ukrayna’dan gelen yardım uçakları göreve devam ediyor

AA
Ukrayna’dan gelen yardım uçakları göreve devam ediyor

Türkiye, farklı noktalarında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Ülkeyi yasa boğan orman yangınları ile ilgili dünyadan destek ve taziye mesajları gelirken, Ukrayna’dan gönderilen yangın uçaklarından şimdiye dek 272 ton su boşaltıldığı belirtildi.

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın dün 18 uçuş gerçekleştirerek, yangından etkilenen bölgelere 144 ton su boşalttığı bildirildi.

TOPLAMDA 272 TON SU BOŞALTILDI

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana alevlerden etkilenen bölgelere 34 uçuşla 272 ton su boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'ye gönderilen 2 AN-32 P tipi uçağın dün gerçekleştirdiği 18 uçuş kapsamında, Antalya bölgesinde yangından etkilenen bölgelere 144 ton su attığı belirtildi.

Ukrayna, 30 Temmuz'da orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Türkiye'ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.

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Ukrayna’dan gelen yardım uçakları göreve devam ediyor
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