Yunanistan orman yangınları için önce 'Yardıma hazırız' dedi, sonra vazgeçti

DENDİAS ARAYARAK YARDIM EDEBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Yunanistan'ın kendi ülkesindeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler hakkında değerlendirmede bulunan kaynaklar, "Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AB'nin, ülkemizde devam eden yangınlar için yardım edebileceğini bildirdi.