Yunanistan Türkiye’ye yardım teklifini yineledi

Türkiye'deki yangın felaketleri devam ediyor. 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan, ancak daha sonra başta Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere birçok ilde çıkan yangınları kontrol almak için tüm imkanlar seferber edildi.
Ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlar için, birçok ülkeden de yardım gecikmedi. Birbiri ardına destek mesajları yayınlayan ülkelerden, yangınla mücadele için ekipler de gönderildi.
Son olarak Yunanistan da, Türkiye'ye destek ve yardım önerisini yineledi.
"TALEBE ANINDA YANIT VERECEĞİZ"
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Ahaia bölgesinde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya devam ederken Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye desteğe hazır olduklarını belirtti.
Herhangi bir yardım talebi gelmesi halinde Türkiye'ye gerekli ekipleri yönlendirmek için hazır bulunduklarını belirten Dendias, taziye mesajlarını da yineledi. Dendias, Yunanistan'da devam eden yangınlara rağmen, Türkiye'den talep geldiği anda Yunan itfaiye ve kurtarma birimlerinin yardıma gönderilmesi teklifinin geçerli olduğunu söyledi.
Dendias, Türkiye'deki yangınların ciddi boyutlara ulaştığı 29 Temmuz tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak destek mesajı vermişti.
Yayınlanan mesajda, "Türk dostum Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradım, kendi seçim bölgesi olan Antalya'da çıkan yangınlardan dolayı duyduğum samimi üzüntülerimi dile getirdim ve kendisine Yunanistan'ın yangın söndürme faaliyetleri için her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu söyledim" ifadeleri kullanılmıştı.