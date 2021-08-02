Yunanistan Türkiye’ye yardım teklifini yineledi

Türkiye'deki yangın felaketleri devam ediyor. 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan, ancak daha sonra başta Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere birçok ilde çıkan yangınları kontrol almak için tüm imkanlar seferber edildi.

Ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlar için, birçok ülkeden de yardım gecikmedi. Birbiri ardına destek mesajları yayınlayan ülkelerden, yangınla mücadele için ekipler de gönderildi.