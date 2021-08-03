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Giriş Tarihi: 3.8.2021 10:15

ABD'de silahlı saldırı! 3 ölü 1 yaralı

AA
ABD'de silahlı saldırı! 3 ölü 1 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Polis, saldırının eyalete bağlı Greenwood County bölgesindeki bir evde dün yerel saatle 15.00 sularında gerçekleştiğini açıkladı.

Silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Saldırının sebebi açıklanmazken, polis olayla ilişkili olduğu belirtilen 36 yaşındaki Jeffrey David Powell için arama faaliyetlerine başladı.

Zanlının yakalanması için eyalet polisinin de dahil olduğu soruşturmada Powell'ın silahlı olduğu ve görülmesi halinde güvenlik güçlerine bildirilmesi uyarısında bulunuldu.

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ABD'de silahlı saldırı! 3 ölü 1 yaralı
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