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Giriş Tarihi: 3.8.2021 09:11 Son Güncelleme: 3.8.2021 09:12

ABD'deki araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Aşı olmayanlar dikkat...

AA
ABD'deki araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Aşı olmayanlar dikkat...

ABD'de yapılan bir araştırma koronavirüs aşısının etkinliği ile ilgili dikkat çeken bir gerçeği ortaya koydu. Covid-19 aşısı yaptıranların virüse yakalanma oranının yüzde 1'in altında olduğuna dikkatin çekildiği araştırmada koronavirüs vakalarının yüzde 90'dan fazlası ve hastaneye başvuru ve ölümlerin ise yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.

ABD'de yapılan bir araştırma yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılı olan kişilerin yüzde 1'inden azının virüs kaptığını ortaya koydu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine dayanarak Kaiser Family Foundation tarafından yapılan araştırmaya göre, Kovid-19 vakalarının yüzde 90'dan fazlası ve hastaneye başvuru ve ölümlerin ise yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.

AŞI YAPTIRANLARIN 0,004'ÜNDEN AZI VİRÜS NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Kovid-19 aşısı yaptıranların sadece yüzde 0,004'ünden azı virüs nedeniyle hastaneye başvururken yüzde 0,001'den az kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısı yaptıranların nadiren virüse yakalandığına ve bu oranın aşılı kişilerde yüzde 1'in altında olduğuna dikkatin çekildiği araştırmada, aşı yaptıran 163 milyondan fazla kişiden yaklaşık 6 bin 600 kişide Kovid-19 görüldüğü belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'deki yeni vakaların yaklaşık yarısı (yüzde 46) Florida, Texas, California, Louisiana ve Missouri eyaletlerinde kaydedildi.

California hariç vaka sayılarında artışın görüldüğü bu eyaletlerde nüfusun yarısından azı Kovid-19 aşısı yaptırdı.

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ABD'deki araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Aşı olmayanlar dikkat...
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