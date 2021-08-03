AB’den Türkiye’ye uçak desteği

Avrupa Birliği
(AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderiyor. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonu'nun, Hırvatistan
'dan 1, İspanya
'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği kaydedildi.
RESCEU PROGRAMI KAPSAMINDA
Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin, önceki gün Sivil Koruma mekanizmasını devreye sokması üzerine Hırvatistan'dan 1 ve İspanya'dan 2 Canadair tipi uçağın gönderilmesi için süreci başlattığı ve bu yangın söndürme uçaklarının Avrupa sivil koruma kaynaklarının bulunduğu rescEU programı kapsamında yer aldığını bildirdi. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin 24/7 Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin durumu yakından takip etmek ve AB desteğini yönlendirmek üzere Türkiye'deki makamlarla düzenli temas halinde olduğu ifade edildi. Hırvatistan'dan gelen uçağın dün akşam saatlerinde, İspanya'dan gelen uçakları ise bugün öğle saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor.
'DAHA FAZLA YARDIMA HAZIRIZ'
AB Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic "AB, bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Yardım teklif eden bütün ülkelere teşekkür ediyorum. Sevdiklerini kaybedenlerin acılarını paylaşıyor, ölümcül yangınlara ilk müdahalede bulunmak için ellerinden gelen her şeyi büyük bir cesaretle yapan herkese minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares
ve Hırvatistan Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman
'a teşekkür etti.
'YARDIMA HAZIRIZ' DİYEN YUNANİSTAN VAZGEÇTİ
YUNANİSTAN'IN kendi ülkesindeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler
in gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söyledi. Sonrasında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ni arayan Yunan yetkilileri, kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı da sosyal medyada yer alan "İsrail'in Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğu, Ankara'nın geri çevirdiği" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
ABD'DE 3 KENTLİK ALAN YANDI
ABD
, 6 Temmuz'dan beri süren ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Oregon Bootleg yangını ile California'daki Dixie yangınlarında şimdiye kadar New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu. California'daki yangınlar hafta sonu kontrol altına alınırken, Oregon'da müdahale sürüyor. Bu yılın başından beri ülkede 37 binden fazla yangın çıktı.