‘Almanya, Taliban ile gizlice görüştü’

ALMAN basınında yer alan haberler
de, hükümet yetkililerinin cumartesi günü Katar
'ın başkenti Doha
'da Taliban temsilcileriyle gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi. Bild'de yer alan haberde görüşme, Almanya
Federal Haberalma Servisi (BND) tarafından organize edilirken ABD hükümetinin görüşmeye onay verdiği kaydedildi. Haberde, Almanya'nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Jasper Wieck
'in Taliban'la insani yardım kuruluşlarına yönelik güvenlik garantileri konusunda mutabakat sağlamaya çalıştığı kaydedildi.