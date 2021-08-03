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Giriş Tarihi: 3.8.2021

Almanya, Taliban ile gizlice görüştü’

‘Almanya, Taliban ile gizlice görüştü’
ALMAN basınında yer alan haberlerde, hükümet yetkililerinin cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileriyle gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi. Bild'de yer alan haberde görüşme, Almanya Federal Haberalma Servisi (BND) tarafından organize edilirken ABD hükümetinin görüşmeye onay verdiği kaydedildi. Haberde, Almanya'nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Jasper Wieck'in Taliban'la insani yardım kuruluşlarına yönelik güvenlik garantileri konusunda mutabakat sağlamaya çalıştığı kaydedildi.
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‘Almanya, Taliban ile gizlice görüştü’
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