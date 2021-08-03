Aşırı sıcaklar Yunanistan'ı vurdu! Termometreler 55 dereceyi gördü

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Atina Tabipler Derneği, aşırı sıcakların rutubetli ve iyi havalandırılmayan ortamlarda insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, vatandaşlara kendi önlemlerini almaları çağrısında bulundu. Uzmanlar kronik hastalığı olanları ve yaşlıları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Çalışma ve İçişleri bakanlıklarından yayımlanan genelgelerde ise kamu ile özel sektör çalışanlarının sıcak havadan etkilenmemeleri için önlem alınması ve gerekli görülen yerlerde 12.00-16.00 arasında çalışmalara ara verilmesi önerildi.

Sivil Korunma Genel Sekreterliği, aşırı sıcakların orman yangını riskini de artırdığına dikkati çekerek, yerel yönetimlere tüm imkanlarıyla teyakkuz halinde olmaları, vatandaşlara da kırsal kesimde ateş yakmamaları, kıvılcım çıkartabilecek her türlü elektrikli alet kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.