Dünyada aşıya teşvikte sıra dışı uygulamalar! Çek ve indirim kuponları dağıtılıyor…

New Mexico, Ohio ve Colorado gibi eyaletler, aşılama oranlarını artırmaya yardımcı olan benzer teşvik programları sunuyor" dedi. Biden ayrıca, Federal Hükümet çalışanlarından aşı olduklarını göstermeleri isteneceğini, aşı olmayanların ise nerede çalışırsa çalışsın maske takma, haftalık test, sosyal mesafe ve iş seyahati kısıtlaması gibi kurallara tabi olacağını açıklamıştı. New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, Başkan Biden'ın çağrısı üzerine New York şehrinde aşı olanların 100 dolar teşvik alabileceğini açıklamıştı.