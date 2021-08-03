Dünyada aşıya teşvikte sıra dışı uygulamalar! Çek ve indirim kuponları dağıtılıyor…

Dünyada aşılama çalışmaları hızla devam ederken, ülkeler vatandaşlarının aşı olmalarını teşvik etmek için bazı kampanyalar yürütüyor. Kimi ülkeler vatandaşlarına aşı olmaları için para verirken, kimi ülkelerde teşvik için hediye çekleri dağıtılıyor. ABD Başkanı Biden, ülkesinde yapılan bir kampanyadan örnek vererek, kampanya sonucunda aşılamanın arttığına dikkat çekti.

Öte yandan İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin önde gelen gıda ve seyahat işletmelerinden bazılarının gençleri aşıya teşvik etmek için bazı imkanlar sunduğu duyuruldu.