Dünya orman yangınlarıyla boğuşuyor! İşte ülke ülke son durum...

NASA CANLI GÖRÜNTÜLÜYOR

Beş ayrı ilde süren 10 yangın için çalışmalar sürerken dünya genelinde de devam eden yangınlar, küresel alarm seviyesini de üst sıralara çıkardı. İtalya, Yunanistan, Rusya ve ABD başta olmak üzere onlarca ülke, benzer şekilde yangınlarla mücadeleyi sürdürüyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) kurduğu, Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi (FIRMS) isimli veri tabanı, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip ediyor.