Instagram hesaplarını bu yöntemle çalıyorlar! Sakın oyuna gelmeyin!

Geçmiş dönemde Instagram hesaplarını çalmaya yönelik girişimler olmuş ve bu haberler gündeme gelmişti. Fakat şirket yaptığı güvenlik geliştirmeleriyle birlikte söz konusu durumun önüne geçti. Ancak dolandırıcılarda yöntemler bitmiyor ve her seferinde başka bir yöntemle yeniden ortaya çıkıyorlar. Son dönemlerde sıkça kullanılan yeni bir yöntem var.

Instagram'ın telif haklarına önem verdiği biliniyor. Dolandırıcılar Instagram'ın bu hassaslığından faydalanmanın yolunu buldu. Özellikle yüksek takipçili ve onaylı hesaplara sahte telif hakkı uyarıları yapılıyor. Dolancırıcıların mesajları Instagram'ın müşteri hizmetleri hesaplarından gelmiş gibi görünüyor.