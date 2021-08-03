İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den flaş itiraf! Büyük tepki topladı

İran'da görevinin son günlerini geçiren Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ülkesinin nükleer arşivlerinin İsrail tarafından çalındığını doğrulaması ve nükleer müzakerelerde ülkenin füze programının da görüşülmesi gerektiğine dair görüşleri ülkedeki muhafazakarların tepkisine neden oldu.

"BELGELERİMİZİ ÇALIP TRUMP'A VERDİLER"

Ruhani'nin, 1 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı olarak katıldığı son kabine toplantısında ve daha sonra devlet televizyonuna verdiği röportajda, ülke güvenliğini de doğrudan ilgilendiren bazı açıklamalarda bulunması hem ülke medyasında hem sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Ruhani'nin konuşmasındaki en dikkati çeken husus, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili gizli belgelerin İsrail tarafından ele geçirildiğini ilk kez doğrulaması oldu.

Bu açıklamayla İsrail ajanlarının İran'ın nükleer programıyla ilgili gizli belgelerini çalıp, Donald Trump'a teslim ettiğini ilk kez itiraf eden Ruhani, Trump'ın da bu belgeleri gördükten sonra 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini söyledi.