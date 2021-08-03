İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi göreve başlıyor: AB temsilcisi katılacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 5 Ağustos'ta düzenlenecek yemin törenine iştirak edecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, Viyana'da yapılan İran nükleer anlaşması görüşmelerine başkanlık da eden Mora'nın 5 Ağustos'ta yapılacak törende AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına hazır bulunacağını teyit etti.

ÖNCELİK MÜZAKERELERİ YENİDEN BAŞLATMAK

Massrali, "Yeni yönetimle diplomatik olarak yeniden ilişki kurmak ve doğrudan önemli mesajları iletmek çok önemli. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonunun Koordinatörü olarak Yüksek Temsilci'nin önceliği, Viyana'daki müzakereleri yeniden başlatmak ve KOEP'in tam uygulanmasına geri dönüş yolunu kolaylaştırmaktır." ifadelerini kullandı.