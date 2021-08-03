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Giriş Tarihi: 3.8.2021 16:37

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi göreve başlıyor: AB temsilcisi katılacak

AA
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi göreve başlıyor: AB temsilcisi katılacak

İran’da yeni Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi, 5 Ağustos’ta yemin ederek göreve başlayacak. Batılı devletlerle yaşadığı gerilimli ilişkilerle bilinen İran yeni liderinin yemin törenine katılacağını belirtilen AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora’nın, İran ile diplomatik ilişkileri geliştirmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 5 Ağustos'ta düzenlenecek yemin törenine iştirak edecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, Viyana'da yapılan İran nükleer anlaşması görüşmelerine başkanlık da eden Mora'nın 5 Ağustos'ta yapılacak törende AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına hazır bulunacağını teyit etti.

ÖNCELİK MÜZAKERELERİ YENİDEN BAŞLATMAK

Massrali, "Yeni yönetimle diplomatik olarak yeniden ilişki kurmak ve doğrudan önemli mesajları iletmek çok önemli. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonunun Koordinatörü olarak Yüksek Temsilci'nin önceliği, Viyana'daki müzakereleri yeniden başlatmak ve KOEP'in tam uygulanmasına geri dönüş yolunu kolaylaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail basınına göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Mora'nın katılımına tepki göstermiş, "AB'nin İran'ın saldırganlığını meşrulaştırdığını" belirtmişti.

GEMİ SALDIRISINI KINADI

AB Komisyonu Sözcüsü Massrali, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden İsrailli şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırının failinin İran olup olmadığına ilişkin soruyu, "Saldırının gerçekleştirildiği koşullar tümüyle netleştirilmeli." şeklinde yanıtladı.

Sözcü, şöyle devam etti: "Elbette saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden İngiliz ve Rumen mürettebatın aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. ABD, İngiltere ve İsrail tarafından yürütülen soruşturmaları dikkate alıyoruz. Bu, seyrüsefer özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır ve elbette kabul edilemez. AB gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürecek."

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İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi göreve başlıyor: AB temsilcisi katılacak
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