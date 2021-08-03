Meksika sınırında refakatsiz çocuk göçmenlerin sayısı artıyor

ABD'nin Meksika sınırında temmuz ayında 19 binden fazla refakatsiz çocuk yakalandığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Sınır ve Göç Politikası birimi üst düzey yetkililerinden David Shahoulian, şimdiye kadar ABD'nin Meksika sınırında bir ayda yakalanan refakatsiz çocuk sayısının geçen ay en az 19 bin ile en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Sınırda yakalanan refakatsiz çocuk sayısı martta 18 bin 877 olarak kayıtlara geçmişti.

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Ailesiyle sınırda yakalanan bireylerin sayısının temmuz ayında yaklaşık 80 bin olmasının beklendiğini söyleyen Shahoulian, bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci rakam olduğuna dikkati çekti.