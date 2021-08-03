New York Valisi Cuomo taciz iddialarını reddetti

Demokrat Vali Cuomo, düzenlediği basın açıklamasında, 4 ay süren soruşturma sonucunda kendisine yöneltilen suçlamalara tek tek cevap verdi.

New York Başsavcısı Letitia James tarafından bu sabah açıklanan ve taciz edildiğini iddia eden kadınları haklı gösteren raporunun gerçekleri yansıtmadığını belirten Cuomo, "Kimseye uygunsuz bir şekilde dokunmadığımı veya uygunsuz cinsel girişimlerde bulunmadığımı doğrudan benden duymanızı isterim." dedi.

Cuomo, hakkındaki iddialarla ilgili avukatı tarafından hazırlanan detaylı bilgi ve belgelere kişisel internet sayfasından ulaşabildiğini aktararak, 63 yaşında olduğunu ve tüm hayatını halkın gözü önünde yaşadığını dile getirdi.

New York Times'ın bir düğünde bir kadının yüzüne dokunduğunu ve sonra onu yanağından öptüğünü gösteren bir fotoğrafı ilk sayfaya taşımasına da tepki gösteren Cuomo, "Bu bir ön sayfa haberi değil. Hayatım boyunca aynı hareketi herkes içinde yaptım. Ben bunu anne babamdan öğrendim. Bu anlatılanlar ben değilim." sözleriyle kendini savundu.

"Yeni bir cinsel taciz politikası ve prosedürleri tasarlamak ve kendim dahil tüm ekibi eğitmek için bir uzman getirdim, sorumluluğu kabul ediyorum." diyen Cuomo, bu gibi iddiaların siyasi puan kazanmak veya kişisel kazanç elde etmek uğruna gerçek cinsel taciz mağdurlarını itibarsızlaştırdığını söyledi.

CUOMO HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

"Times Union" gazetesinde 10 Mart'taki haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırıp uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.