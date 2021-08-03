Okyanustaki 'ölü bölge' uzmanları korkuttu! İklim değişikliği oksijen seviyesini azalttı

Hipoksi veya ölü bölge olarak adlandırılan bölgeler, sudaki oksijen seviyesinin düştüğü ve yaşanmaz hale getirdiği bir olgudur. Uzmanların açıklamalarına göre bu bölgelerde yer alan deniz canlıları kaçmaya çalışır, ancak kaçamayı başaramayanlar ölebilir. Amerika'nın Oregon eyaleti kıyılarına yakın bir yerde ölü bölge bulunuyor ve araştırmacılar bu bölgenin daha da büyüyebileceğini belirtti.