Okyanustaki 'ölü bölge' uzmanları korkuttu! İklim değişikliği oksijen seviyesini azalttı

Hipoksi veya ölü bölge olarak adlandırılan bölgeler, sudaki oksijen seviyesinin düştüğü ve yaşanmaz hale getirdiği bir olgudur. Uzmanların açıklamalarına göre bu bölgelerde yer alan deniz canlıları kaçmaya çalışır, ancak kaçamayı başaramayanlar ölebilir. Amerika'nın Oregon eyaleti kıyılarına yakın bir yerde ölü bölge bulunuyor ve araştırmacılar bu bölgenin daha da büyüyebileceğini belirtti.
Oregon Eyalet Üniversitesi araştırmacılarından Francis Chan yaptığı açıklamada, ölü bölgelerin iklim değişikliğinin etkilerinden biri olduğunu söyledi. Bununla birlikte elde ettikleri verilerde sudaki oksijen seviyesinin eskisi göre daha düşük olduğunu vurguladı.
Francis Chan, ölü bölgelerin giderek yaygınlaşmasından endişe duyduğunu belirtirken, "Ölü bölgenin içinde deniz yıldızlarını, deniz hıyarlarını ve yengeçleri görebildik. Ancak hepsi düşük oksijenden dolayı ölmüş ve deniz tabanına saçılmışlardı. Bulduğumuz kanıtların sayısı artıyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.
Uzmanlar Pasifik Okyanusu'ndaki çeşitli ölü bölgelerin, genel ekolojik sistem üzerindeki uzun vadeli etkilerinin tam olarak ne olacağını tahmin edemiyor. Araştırmacılar bununla birlikte iklim değişikliğinin son 10 yılda okyanuslardaki oksijen seviyesini etkilediğini ve başka ölü bölgelerin ortaya çıkabileceğini belirtti.