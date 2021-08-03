Rusya, Estonyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'nin diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuz eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve istenmeye kişi ilan edildiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine Estonya'nın geçen ay bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğine dikkati çekilen açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçi'ye, mütekabiliyet gereği Estonya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi. Bu çalışanın bir hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Estonya tarafının ikili ilişkileri kötüleştirmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Aksi takdirde Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yeniden yanıt verilecek. Bununla birlikte, ikili ilişkilerin kötüleşmesinden Estonya tarafı sorumlu olacaktır." değerlendirmesi yer aldı.

RUSYA VE ESTONYA ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı 6 Temmuz'da bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da 7 Temmuz'da Latte'yi sınır dışı etme kararı almıştı.

Bunun üzerine Estonya, bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.