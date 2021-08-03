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Giriş Tarihi: 3.8.2021

Şeyh Cerrah kararı açıklanacak

Şeyh Cerrah kararı açıklanacak
İsrail'de gözler Yüksek Mahkeme'nin vereceği kararda. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi hakkındaki kararın açıklanacağı duyuruldu. Uzun süredir beklenen duruşmada, 70'ten fazla Filistinli ailenin, Şeyh Cerrah'taki evlerini tahliye etme emrine karşı yaptıkları temyiz başvurusu karara bağlanacak. Alt mahkemeler, ailelerin on yıllardır yaşadıkları evlerin arsalarının Yahudilere ait olduklarına hükmetmişti. İsrail'in Şeyh Cerrah'taki tehcir politikası sert şekilde eleştiriliyor.
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Şeyh Cerrah kararı açıklanacak
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