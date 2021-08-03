Uzaylılar yıldız ışığını değiştirip iletişim kuruyor! Bilim insanının iddiası ortalığı karıştırdı!

Imperial College London'dan kuantum fizikçisi Terry Rudolph, gelişmiş medeniyetlerin çok uzak mesafelerle iletişim kurmak için yıldızlardan gelen ışığı değiştirebileceğini söyledi ve yaptığı çalışmanın ön baskısını da paylaştı. Aslında bu durumu fenerin ışığını açıp kapatarak mesajlaşan kişiler gibi düşünebiliriz.
Rudolph'un çalışmasına göre yıldız ışığını değiştirip, mesaj oluşturmak ve iletmek için için farklı yıldızlardan dolanık fotonlar kullanılabilir. Bu durum dışardan bakan bir kişiye rastgele parlayıp sönen yıldız ışığı gibi görünüyor. Ama temelde iletişim sağlanıyor.
Terry Rudolph çalışmasında bu teorinin fizik söz konusu olduğunda mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak yıldızlar arasındaki bu sistemin iletişim ağı dışında kalan insanoğlu için ayırt edilemez hale gelebileceğini de vurguluyor.
Dolayısıyla Terry Rudolph'un teorisi, Samanyolu Galaksisi'ni kolonileştiren mega gelişmiş bir uygarlık veya yıldız sistemlerine hükmeden bir medeniyet varsa, iletişimi bilmediğimiz için neden oyun dışında kaldığımızı, Dünya dışında neden yaşam bulamadığımızı da ortaya koyuyor.
Bilim insanı çalışmasının sonucunda yıldızlararası iletişimi bilmediğimizi, söz konusu uzaylı medeniyetlerinin kuantum fiziğini kullanma konusunda gelişmiş olabileceğini işaret ediyor.