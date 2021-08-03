Uzaylılar yıldız ışığını değiştirip iletişim kuruyor! Bilim insanının iddiası ortalığı karıştırdı!

Imperial College London'dan kuantum fizikçisi Terry Rudolph, gelişmiş medeniyetlerin çok uzak mesafelerle iletişim kurmak için yıldızlardan gelen ışığı değiştirebileceğini söyledi ve yaptığı çalışmanın ön baskısını da paylaştı. Aslında bu durumu fenerin ışığını açıp kapatarak mesajlaşan kişiler gibi düşünebiliriz.