Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarının 3 ayrı noktada yoğunlaştığını, yangına 350 itfaiye personeli, 70 araç, 5 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiğini aktardı.

Yunan basınındaki haberlerde, Avrupa Acil Çağrı Merkezinden (112) bölgedeki vatandaşların telefonlarına, "alevlerin neden olduğu kıvılcımlardan etkilenmemek için evlerinin kapı, pencere ve bacalarını iyice kapatmaları ve bir an önce kuzeye doğru uzaklaşmalarını" yazan mesajlar gönderildiği belirtildi.