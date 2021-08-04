ABD Başkanı Joe Biden’dan istifa çağrısı: Birden fazla kez tacizle suçlanmıştı…

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı. "Times Union" gazetesinde 10 Mart'taki haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırıp uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.