Afganistan Savunma Bakanı'na evinin önünde bombalı saldırı: 8 ölü

TERÖR EYLEMİ PROTESTO EDİLDİ

Bombalı saldırının ardından Kabil'de çok sayıda sivil tekbirler getirerek terör eylemini protesto etti.

Eyleme Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ve bazı diğer üst düzey yetkililerin katıldığı belirtildi.

Yetkililer, eylemin son zamanlarda artan saldırılara tepki göstermek amacıyla yapıldığını kaydetti.

Kabil'in en lüks semtlerinden olan Şir Pur'da birçok bakan ve milletvekilinin evi bulunuyor.