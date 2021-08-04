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Giriş Tarihi: 4.8.2021 13:43 Son Güncelleme: 4.8.2021 14:14

Almanya’daki sel felaketinde hükümete büyük öfke: Beceriksizsiniz!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Almanya’daki sel felaketinde hükümete büyük öfke: Beceriksizsiniz!

Almanya’da geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleşen sel felaketinin etkileri devam ediyor. Ülkede on yıllardır yaşanan en büyük felaketlerden biri olan, Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde gerçekleşen seller, 163 kişinin ölümüne neden olmuştu. Selin meydana geldiği bölgelerde yaşanan tahribatın etkileri devam ederken, Alman halkından, Angela Merkel’in yerine geçen isim olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet’e büyük bir tepki geldi. Afet bölgesine ziyarette bulunan Laschet, vatandaşların sert eleştirisinin hedefi oldu.

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınları, ülkenin on yıllardır gördüğü en büyük felakete neden olmuş, 163 kişi hayatını kaybederken en az 746 kişi de yaralanmıştı.

ALMAN HÜKÜMETİNE BÜYÜK TEPKİ

Selin verdiği zararı onarma çabaları devam ederken, Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, sel bölgesini ziyaret etti. En son ziyaretinde attığı kahkahalarla ülkenin gündemine oturan Laschet, bir kez daha sert tepkiyle karşılaştı.

Enkaza dönen Aachen kentine bağlı Stolberg'e giden Laschet, ağır hasarın olduğu ev ve iş yerlerini ziyaret etti. Ziyareti sırasından selzedelerle de bir araya gelen Laschet, bölge sakinlerinin "Bizi yalnız bıraktınız" tepkilerinin hedefi oldu.

Hükümetin haftalardır felaket bölgesine hiçbir yardımda bulunmadığını belirten vatandaşlar, haftalardır selden arta kalan çamur ve çöpün içinde yaşadıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Hiçbir hükümet yetkilisine ulaşamadıklarını belirten bazı selzedeler, Laschet'e "Buraya geldiğiniz iddia ediyorsunuz ancak biz hep buradaydık, sizi görmedik" suçlamalarını yöneltti.

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Tepkisini, "Siz hiç günlerce çamurla mücadele ettiniz mi? İki hafta boyunca hiç çamurda yaşadınız mı? hükümetinizden kimse gelip oluşan hasarı incelemedi bile." sözleriyle dile getiren bir vatandaş, Alman hükümetini beceriksiz olmakla suçladı.

"KOCAMAN BİR BECERİKSİZSİNİZ!"

"Siz kocaman bir beceriksizsiniz. Seçimde fark edeceksiniz bunu. Ne eyalet yönetiminden ne de ilçe yönetiminden kimsenin yardım ettiği yok. Hiç kimse yok. Artık çok geç." ifadelerini kullanan vatandaşların bu suçlamalarına cevap veremeyen Laschet, bir kez daha ülke basınının gündemine oturdu.

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Almanya’daki sel felaketinde hükümete büyük öfke: Beceriksizsiniz!
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