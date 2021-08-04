Almanya’daki sel felaketinde hükümete büyük öfke: Beceriksizsiniz!

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınları, ülkenin on yıllardır gördüğü en büyük felakete neden olmuş, 163 kişi hayatını kaybederken en az 746 kişi de yaralanmıştı.

ALMAN HÜKÜMETİNE BÜYÜK TEPKİ

Selin verdiği zararı onarma çabaları devam ederken, Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, sel bölgesini ziyaret etti. En son ziyaretinde attığı kahkahalarla ülkenin gündemine oturan Laschet, bir kez daha sert tepkiyle karşılaştı.