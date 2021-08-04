Almanya’daki sel felaketinde hükümete büyük öfke: Beceriksizsiniz!

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınları, ülkenin on yıllardır gördüğü en büyük felakete neden olmuş, 163 kişi hayatını kaybederken en az 746 kişi de yaralanmıştı.
ALMAN HÜKÜMETİNE BÜYÜK TEPKİ
Selin verdiği zararı onarma çabaları devam ederken, Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, sel bölgesini ziyaret etti. En son ziyaretinde attığı kahkahalarla ülkenin gündemine oturan Laschet, bir kez daha sert tepkiyle karşılaştı.
Enkaza dönen Aachen kentine bağlı Stolberg'e giden Laschet, ağır hasarın olduğu ev ve iş yerlerini ziyaret etti. Ziyareti sırasından selzedelerle de bir araya gelen Laschet, bölge sakinlerinin "Bizi yalnız bıraktınız" tepkilerinin hedefi oldu.
Hükümetin haftalardır felaket bölgesine hiçbir yardımda bulunmadığını belirten vatandaşlar, haftalardır selden arta kalan çamur ve çöpün içinde yaşadıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Hiçbir hükümet yetkilisine ulaşamadıklarını belirten bazı selzedeler, Laschet'e "Buraya geldiğiniz iddia ediyorsunuz ancak biz hep buradaydık, sizi görmedik" suçlamalarını yöneltti.
Almanya'da selzedeler hükümete sert tepki gösterdi "Beceriksizsiniz!" | Video
Tepkisini, "Siz hiç günlerce çamurla mücadele ettiniz mi? İki hafta boyunca hiç çamurda yaşadınız mı? hükümetinizden kimse gelip oluşan hasarı incelemedi bile." sözleriyle dile getiren bir vatandaş, Alman hükümetini beceriksiz olmakla suçladı.
"KOCAMAN BİR BECERİKSİZSİNİZ!"
"Siz kocaman bir beceriksizsiniz. Seçimde fark edeceksiniz bunu. Ne eyalet yönetiminden ne de ilçe yönetiminden kimsenin yardım ettiği yok. Hiç kimse yok. Artık çok geç." ifadelerini kullanan vatandaşların bu suçlamalarına cevap veremeyen Laschet, bir kez daha ülke basınının gündemine oturdu.Sel felaketinin yaşandığı Almanya’da başbakan adayından skandal görüntüler!