Android’in o sürümünü kullananlar dikkat! Google tarih verdi, fişini çekmeye hazırlanıyor!

Gingerbread, Android işletim sisteminin yedinci büyük sürümüydü ve yıllık güncelleme programını tam olarak başlatan sürüm oldu. 2010 Aralık ayında yayınlanan Gingerbread zamanla gelişti. Kopyalama ve yapıştırma için basılı tut, seç yöntemi gibi bugün halen kullanılan birçok özelliği Android'e kazandırdı. Ön ve arka kamera arasında geçiş, NFC desteği, Android Easter Egg'i gibi birçok yenilik Gingerbread sürümünde kullanıma sunuldu.