Android’in o sürümünü kullananlar dikkat! Google tarih verdi, fişini çekmeye hazırlanıyor!

Google, Android Gingerbread'i yazılım mezarlığına göndermeye hazırlanıyor. Teknoloji devi, 27 Eylül'den itibaren, Android 2.3.7 ve daha eski Android sürümlerinin Google hizmetlerini kullanamayacağını duyurdu. Google, "27 Eylül'den sonra cihazınızda oturum açarsanız, Gmail, YouTube ve Google uygulamalarını kullanmaya çalıştığınızda hata alabilirsiniz" uyarısında bulundu.
Eğer elinizde Android Gingerbread veya daha eski sürüm yüklü telefon varsa, Android 3.0 veya sonraki bir sürüme güncellemeyi deneyebilirsiniz. Eğer güncelleyemezseniz, mobil tarayıcı aracılığıyla hesabınıza giriş yapmayı deneyebilirsiniz.
Gingerbread, Android işletim sisteminin yedinci büyük sürümüydü ve yıllık güncelleme programını tam olarak başlatan sürüm oldu. 2010 Aralık ayında yayınlanan Gingerbread zamanla gelişti. Kopyalama ve yapıştırma için basılı tut, seç yöntemi gibi bugün halen kullanılan birçok özelliği Android'e kazandırdı. Ön ve arka kamera arasında geçiş, NFC desteği, Android Easter Egg'i gibi birçok yenilik Gingerbread sürümünde kullanıma sunuldu.