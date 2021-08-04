BAE açıklarında petrol tankeri kaçırıldı! İran’a şok suçlama

İRAN İDDİALARI REDDETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, BAE kıyılarında birkaç geminin karıştığı olayların "şüpheli" olduğunu ve İran'a karşı "yanlış bir atmosfer" oluşturmaya yönelik her türlü çalışmaya karşı uyarıda bulunarak, "Basra Körfezi'nde ve daha geniş bir bölgede bildirilen "olaylar" tamamen şüpheli görünüyor. Bölgesel istikrar ve deniz güvenliğine olan güçlü bağlılığını yeniden teyit eden İran, herhangi bir deniz kazası durumunda yardım sunmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce UKMTO tarafından yapılan açıklamalarda, Fucayra kıyılarında korsanlıkla ilgisi olmayan bir olayın meydana geldiği kaydedilmişti. UKMTO, gemilere Fucayra'nın yaklaşık 61 deniz mili doğusundaki bölgede aşırı dikkatli olmalarını tavsiye etmişti.