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Giriş Tarihi: 4.8.2021 11:55

Çekya’da tren kazası: 2 ölü 50 yaralı

AA
Çekya’da tren kazası: 2 ölü 50 yaralı

Çekya’nın Almanya sınırına yakın Domazlice kasabası yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, en az 50 yolcu yaralandı.

Çekya'nın batısında yer alan Plzen Bölgesi Kurtarma Birimi Sözcüsü Maria Svobodova, ülke basınına yaptığı açıklamada, iki yolcu treninin Domazlice kasabasına bağlı Milavce köyünde çarpıştığını duyurdu.

Svobodova, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 7'si ağır en az 50 yolcunun da yaralandığını kaydetti.

Çekya Demiryollarından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 08.00 sularında meydana geldiği, çarpışmaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS VE KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Açıklamada, bölgede demir yolu ulaşımının durdurulduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, büyük ihtimalle Almanya'dan gelen yolcu treninin dur sinyalini görmediğini, bunun kazaya yol açmış olabileceğini söyledi.

Havlicek, kaza bölgesine gidiyor.

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Çekya’da tren kazası: 2 ölü 50 yaralı
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