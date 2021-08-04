Çekya’da tren kazası: 2 ölü 50 yaralı

Svobodova, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 7'si ağır en az 50 yolcunun da yaralandığını kaydetti.

Çekya Demiryollarından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 08.00 sularında meydana geldiği, çarpışmaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.