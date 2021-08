Dünya küle dönüyor

On yıllardır görülen en sıcak hava dalgasının sardığı dünya, alev alev yanıyor. İklim değişikliğinin etkisiyle gezegenin birçok köşesinde patlak veren yangınlar tüm çabalara rağmen tamamen kontrol altına alınamıyor. İtalya İspanya Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri, ABD Kanada 'nın yanı sıra Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 2021 yılı içerisinde meydana gelen yangınlar milyonlarca hektar ormanlık alanı yok etti. Çok sayıda insanın ölümüne neden olan, binlerce hayvanı telef eden ve yaşam alanlarını yok eden yangınlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Sıcak havanın ve rüzgarların etkisiyle yangınlar yayılırken dünyanın dengesi bozuluyor. Bitki örtüsü ve hayvan popülasyonu yok oluyor. Oluşan zararlı duman kütlesi havayı kirletiyor. İklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirten uzmanlar ise, önümüzdeki yıllarda daha fazla orman yangınıyla karşı karşıla kalacağımızı vurguluyor.Rusya'nın doğusundaki orman yangınları büyüyerek toplam 1 milyon hektar alanı yok etti. Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı, son 24 saatte 40 noktada patlak veren yangınların kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı. Açıklamada, "3 Ağustos itibarıyla 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 126'sı Yakutistan 'da, 50'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor" denildi. Ayrıca, yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı kaydedildi. Siberian Times sitesindeki habere göre ise bir türlü söndürülemeyen yangından dolayı Yakutistan'da gündüzün adeta gecenin karanlığına döndüğü görüldü. Kuzey Makedonya 'nın doğusunda bulunan Koçana şehrinin dağlık kesimlerinde orman yangını çıktı. Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki şehirde yangınlar, rüzgarın da etkisiyle bazı evlere sıçradı. Yaklaşık 170 ordu mensubu da yangınları söndürme çalışmalarına katıldı. Öte yandan Kuzey Makedonya Kriz Yönetimi Merkezi, (CUK) ülke genelinde birkaç yangın noktası bulunduğunu, en kritik durumdakinin ise Koçana'da olduğunu açıkladı.ABD'NİN batı eyaletlerinde 6 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınlarda yaklaşık 2 milyon hektarlık alan yandı. Dün 91 noktada daha alevlerin devam ettiği açıklandı. Oregon ile Kaliforniya'daki yangınlarda şimdiye kadar New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu.GÜNLERDİR alevlerle boğuşan Yunanistan'ın Rodos Adası ve Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Sofulu bölgesinde orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, Psinthu bölgesindeki yangının doğaya önemli ölçüde zarar verdiğini ve alevlerin şiddetli rüzgarların etkisiyle Tholos ve Mariça bölgelerine de sıçradığını kaydetti. Yangınlar nedeniyle Rodos Adası'nın büyük kısmı elektriksiz ve susuz kaldı. Ülkede, 6 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yer yer 46 derecenin üzerine çıkmış durumda. Başkent Atina'da da kente yakın sanayi bölgesi çevresinde orman yangını çıktı. Atina - Selanik otoyolu trafiğe kapatıldı. Ülkede son birkaç gündür 100'den fazla orman yangını çıktı.DÜNYA her gün yenisinin eklendiği orman yangınlarıyla sarsılırken bilim insanlarından uyarılar gelmeye devam ediyor. 34 ülkeden 14 bin bilim insanı, dünyayı iklim krizi konusunda uyaran bir rapor yayımlayarak acil önlem çağrısı yaptı. BioScience dergisinde yayımlanan raporda, Batı Antarktika, Grönland buz tabakaları, ılık su mercan resifleri ve Amazon yağmur ormanları da dahil olmak üzere dünyanın kritik bölgeleriyle ilgili uyarılara yer verildi. Raporda, "Endişe verici gelişmeler göz önüne alındığında, iklim acil durumu hakkında kısa, devamlı ve kolay erişilebilir güncellemelere ihtiyacımız var" denildi.YERKÜREYİ etkisi altına alan orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili olurken bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı. Anadolu Ajansı'nın önceki gün yayınladığı grafik (solda) dünyanın yangınlarla mücadelesini gözler önüne serdi. Diğer taraftan birçok ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle alarm durumu sürüyor. Başta Yunanistan ve Kuzey Makedonya olmak üzere Güney Avrupa ve Balkanlar sıcak havalarla mücadele ediyor. Dünya genelinde 40'a yakın ülkede halihazırda orman yangını yaşanıyor ya da risk seviyesi en yüksek düzeyde bulunuyor. İklim uzmanı Maximiliano Herrera, 2021'de şimdiye kadar 26 ülkede 260'tan fazla sıcaklık rekoru kaydedildiğini bildirdi.NASA, dünyada ortaya çıkan ve riskin yüksek olduğu orman yangınlarının uydu görüntüleri için FIRMS adlı sistem kurdu. Kırmızı alanlar yangınları ve ısının yüksek olduğu yerleri gösteriyor. NASA verilerine göre dünyada 40'a yakın ülkede orman yangını devam ediyor.